Sevgili Balık, bu hafta gökyüzü senin için oldukça hareketli olacak. Aslan burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, aşk hayatında bazı önemli değişikliklerin habercisi olabilir. Bu Dolunay, aşkla ilgili sorularını yanıtlaman ve ilişkinin sana ne kadar iyi geldiğini anlaman için mükemmel bir fırsata dönüşebilir!

Aşk hayatındaki günlük düzenini ve ilişki dinamiklerini netleştirmen için bir fırsatı da seni bekliyor! İlişkinin seni besleyip beslemediğini anlamak, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir perspektiften bakmanı sağlayacak. Aşk, senin için ne ifade ediyor? İlişkin, seni daha iyi bir insan mı yapıyor, yoksa sadece alışkanlık mı oldu? Bu Dolunay, bu soruların yanıtlarını bulman için seni destekleyecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…