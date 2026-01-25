onedio
26 Ocak - 1 Şubat Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ocak - 1 Şubat haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta yönetici gezegenin Neptün, enerjik ve atılgan Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, maddi konular ve öz değer alanında uzun vadeli bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Yani, para ve değerlerinle ilgili konularda önemli bir değişim sürecine giriş yapıyorsun.

Bu süreç, kariyer hayatındaki kazanç ve tatmin dengesini yeniden tanımlaman için bir fırsat sunuyor. Belki de daha önce hiç düşünmediğin, belki de hiç aklına gelmeyen yeni bir iş modeli veya kazanç kapısı açılabilir. Kim bilir, belki de bu yeni kapı, hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor olabilir.

Hafta ortasına geldiğimizde ise yeteneklerini daha cesur ve kararlı bir şekilde sergileyebilirsin. Kendinizi küçümsemek yerine, yeteneklerini ve becerilerini fark etmek, onları değerlendirmek ve geliştirmek, bu hafta senin için çok şeyi değiştirebilir. Unutma ki özellikle sezgisel yatırımlar sayesinde maddi kazançlar sağlayabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

