15 Ağustos Cuma Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, hareketli bir güne ve bolca enerji harcamaya hazır mısın?Zira, Merkür ile Mars arasında oluşan altmışlık açının etkisiyle enerji dolu ve hızlı bir gün geçireceksin. Özellikle de iş hayatında her zamakinden fazla bir yoğunluk yaşanacak. Günün hızlı temposuna rağmen pratik çözümler bularak hafta sonuna her şeyi yetiştireceğine ise eminiz.

Tam da bu noktada, planlarını aksatmamak için güne başlamadan önce her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünsen iyi edersin. Detaylı bir plan ve strateji belirleyerek harekete geçmek bu Cuma gününü verimli geçirmeni de sağlayacaktır. Ayrıca yoğun tempoya ayak uydurmanın bir yolunu bulmak, bugün rakiplerini geride bırakmanın da en iyi yolu olacaktır, bizden söylemesi!

Havada aşk kokusu var! Aşk hayatında ise bugün duygularını cesurca ifade etmelisin. Sevdiğin kişiyle daha samimi bir iletişim kurabilir, belki de ilişkinde yeni bir sayfa açabilirsin. Yenilikler denemek, belki birlikte yeni bir hobiye başlamak ruhunu tazeleyebilir. Merkür ile Mars arasındaki çekim gibi partnerinle aranda güçlenen çekime karşı koymasan iyi edersin. Zira, bu aşkın bir sonraki durağı nikah masası olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…