13 Ağustos Çarşamba Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün sana özel bir haberimiz var. Gökyüzü, Venüs ve Jüpiter'in kavuşum enerjisi ile dolup taşıyor. Bu enerji hepimizin hayatının gündemine oturuyor ama sana ruhsal ve içsel bir huzur getiriyor. Kendini daha dingin, daha huzurlu hissedeceğin bu özel günde, yaşam enerjinin yükseldiğini de göreceksin.

İşte bu sayede ayakların yere daha sağlam basacak, kariyer hayatında ise perde arkasında yürüttüğün, belki de kimsenin haberdar olmadığı işlerin başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır. Ayrıca maddi anlamda gizli bir destek ya da bir fırsatın da kapını çalması mümkün, bugün. Sen ise bu süreçte sezgilerine güven ve onların sana doğru yöne götürmesine izin ver!

Aşk hayatında da umut dolu bugün! Venüs ile Jüpiter'in kavuşum enerjisiyle dolduğun bugünden itibaren partnerinle daha derin, daha manevi bağlar kurma arzun öne çıkabilir. Onu her zamankinden daha çok anlayacak ve hissedeceksin! Öte yandan eğer bekarsan, ruhunu besleyecek ve sana ilham verecek biriyle tanışabilirsin. Bu kişiyle kuracağın bağ, seni hem manevi olarak tatmin edecek hem de hayata daha pozitif bakmanı sağlayacaktır bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…