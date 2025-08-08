onedio
9 Ağustos Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

9 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ağustos Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları



Sevgili Aslan, bugün tam da zıt burcun Kova'da meydana gelen Dolunay'ın etkilerini hissetmeye başlayacaksın. Bu Dolunay, kalp ve dolaşım sistemin üzerinde belirgin bir etki yaratabilir, bu yüzden dikkatli olmanda fayda var. Aşırı heyecan, stres ve kafein tüketimi, normalden daha fazla enerji harcamana ve yorulmana neden olabilir.

Ancak unutma ki bugün senin için hız değil, denge önemli. Nefes çalışmaları, sakin bir yürüyüş ya da doğal gıdalarla beslenmek gibi aktivitelerle bedenini dengelemeye çalış. Çünkü enerjin ve ritmin zaten yıldızlarla yarışıyor, bunu unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

