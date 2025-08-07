onedio
8 Ağustos Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
8 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Ağustos Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjinin tavan yaptığını hissediyoruz! Ancak, Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu kare açı, seni biraz fazla enerjik hissettirebilir ve bu durum, bedenini bir şov sahnesi gibi kullanmana neden olabilir. Spor salonunda ağırlıklarla oynarken veya koşu bandında hızını artırırken biraz dikkatli olmanı öneririz. 

Dizlerin, bel bölgen ve kalp ritmin konusunda biraz daha temkinli olman gerekiyor. Unutma, gerçek ışıltı kaslarını zorlamaktan değil, içten gelen enerjiden kaynaklanır. Bu yüzden bugün kendini fazla zorlamadan, doğal enerjini ortaya çıkarmanın keyfini çıkar! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

