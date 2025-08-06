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7 Ağustos Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
7 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Ağustos Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak gibi görünüyor. Ay ile Satürn karşıtlığı, seni adeta bir tiyatro sahnesine çıkmış gibi hissettirebilir. Ancak bu sahne tamamen görünmez ve senin performansını izleyen bir seyirci yok. İçinden çıkan tek ses, alkış sesi değil, belki de biraz huzur ve sessizlik isteği.

Sağlığın konusunda ise bugün önemli bir noktayı anlaman gerekiyor. Sağlık, sadece dışarıdan nasıl göründüğünle ilgili değil, aslında gerçekten ne hissettiğinle ilgilidir. Eğer bugün kendini dinlenmeye almak, biraz geri çekilmek sana zayıflık gibi görünüyorsa, işte tam da bu yüzden kendini iyi hissetmiyorsun. Unutma ki asıl güç her zaman hareket etmek, koşturmak, durmaksızın çalışmak değil. Bazen en büyük güç, durup dinlemeyi bilmek, kendimize biraz zaman ayırmayı bilmek ve gerektiğinde geri çekilmeyi bilmektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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