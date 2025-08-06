7 Ağustos Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak gibi görünüyor. Ay ile Satürn karşıtlığı, seni adeta bir tiyatro sahnesine çıkmış gibi hissettirebilir. Ancak bu sahne tamamen görünmez ve senin performansını izleyen bir seyirci yok. İçinden çıkan tek ses, alkış sesi değil, belki de biraz huzur ve sessizlik isteği.

Sağlığın konusunda ise bugün önemli bir noktayı anlaman gerekiyor. Sağlık, sadece dışarıdan nasıl göründüğünle ilgili değil, aslında gerçekten ne hissettiğinle ilgilidir. Eğer bugün kendini dinlenmeye almak, biraz geri çekilmek sana zayıflık gibi görünüyorsa, işte tam da bu yüzden kendini iyi hissetmiyorsun. Unutma ki asıl güç her zaman hareket etmek, koşturmak, durmaksızın çalışmak değil. Bazen en büyük güç, durup dinlemeyi bilmek, kendimize biraz zaman ayırmayı bilmek ve gerektiğinde geri çekilmeyi bilmektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…