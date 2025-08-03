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4 Ağustos Pazartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
4 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ağustos Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün, yıldızların sana gönderdiği mesajlar kalp, sırt ve omuz bölgene özellikle dikkat etmen gerektiği yönünde. Ay ile Venüs arasındaki uyumlu üçgen açı, enerjini dengelemeye yardımcı olacak. Bu enerjik denge, özellikle omurga ve kas sağlığın üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, bugün nazik ve dingin hareketler yapmanı öneriyoruz. Belki bir yoga seansı ya da hafif bir pilates dersi tam sana göre olabilir.

Haftanın ilk gününe başlarken, hafif egzersizler ve belki biraz estetik bakım seansları, ruhunu canlandırmanın yanı sıra, bedenini de rahatlatabilir. Bir masaj salonunu ziyaret etmek ya da evde kendine bir spa günü düzenlemek, hem ruhunu hem de bedenini yeniden canlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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