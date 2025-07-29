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30 Temmuz Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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30 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Temmuz Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gözlerinin ekranlardan alışılagelmişin dışında bir etkileşim içinde olabileceğini belirtmek isteriz. Bilgisayarlar, televizyonlar ya da akıllı telefonlar... Hepimiz günün büyük bir kısmını bu ekranların başında geçiriyoruz, değil mi? Ancak bugün, gözlerin bu ekranların mavi ışığından daha fazla etkilenebilir.

Yorgunluk hissi, başının ağrıması ya da görüşünde beliren bulanıklıklar... Bunlar sadece mavi ışığın etkileri olmayabilir. Belki de görmekten kaçındığın, inkar ettiğin bir gerçek vardır ve bu durum gözlerin üzerinde kendini bu şekilde gösteriyor olabilir. İşte bu yüzden ekrandan uzaklaşmalı ve hatta mümkünse doğa ile temas etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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