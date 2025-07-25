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26 Temmuz Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
26 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Temmuz Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün vücudunun seni bazı belirtilerle uyardığını hissedebilirsin. Bu belirtiler; can sıkıcı sivilceler, cildindeki kuruluk ya da gözlerindeki hassasiyet olabilir. Vücudunun bu belirtilerle sana vermek istediği mesaj aslında çok basit: 'Dur biraz, beni fark et ve üzerimde olup bitenlere dikkat et.'

Öte yandan yönetici gezegenin Güneş, bugün seni enerji dolu hissettiriyor. Ancak aynı zamanda Neptün de seninle ve seni daha derin düşüncelere, daha derin bir anlayışa yönlendiriyor. Yüzeyde olup bitenlere değil, içeride, kalbinin derinliklerinde neler olduğuna bakmanı öneriyor.

Bugünü daha huzurlu ve sakin geçirmen için yoga ya da hafif egzersizler yapmanı öneriyoruz. Bu sayede cildinin ve bedenin de sesine kulak verebilir, şifa bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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