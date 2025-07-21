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22 Temmuz Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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22 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Temmuz Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün iç dünyanda ne kadar güçlü ve dayanıklı olmaya çalışırsan çalış, genel kas yapındaki gerilimler sana karlı o kadar çok direnç gösterebilir. İşte tam da bu noktada Güneş, enerjisiyle hayatımıza ışık tutan Aslan burcunda konumlanıyor ve bu durum senin de artık kontrol etme çabasını bırakıp teslimiyetle iyileşme sürecine girmenin zamanı olduğunu işaret ediyor. 

Belki de bugün, bedenini zorlayan ağır sporları değil, daha çok gevşeme ve rahatlama üzerine kurulu egzersizlere yönelme senin için daha faydalı olabilir. Ruhun da, bedenin de biraz özgürleşmeye, serbest kalmaya ihtiyaç duyuyor. Kendini sıkı sıkıya tutmak yerine, biraz gevşemeyi ve akışa bırakmayı dene. Bu, hem bedeninin hem de ruhunun daha huzurlu ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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