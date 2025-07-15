16 Temmuz Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kalp ve dolaşım sisteminle ilgili bazı önemli farkındalıkların uyanabileceği bir dönemdesin. Evrenin enerjisi, bu konuda daha bilinçli olmanı sağlayacak şekilde hareket ediyor. Unutma ki enerjini doğru yönlendirdiğinde, bedenin de sana en iyi şekilde hizmet eder.

Nefes çalışmaları, bugün senin için oldukça faydalı olabilir. Derin nefes alıp vermek, bedenini ve zihnini temizler, stresini azaltır ve enerjini yükseltir. Ayrıca, ılık bir duş almak da hem kaslarını gevşetir hem de dolaşım sistemini canlandırır. Sabahın erken saatlerinde yapılan yürüyüşler ise hem kalbini güçlendirir hem de ruh halini iyileştirir.

Satürn retrosu ise bedenine duyduğun saygıyı ve bedenine nasıl davrandığını yeniden değerlendirmeni istiyor. Kendine karşı nazik olmayı unutma. Yorulduğunuzda ara vermek ve kendine iyi bakmak bugün ilk kuralın olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…