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16 Temmuz Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
16 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Temmuz Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kalp ve dolaşım sisteminle ilgili bazı önemli farkındalıkların uyanabileceği bir dönemdesin. Evrenin enerjisi, bu konuda daha bilinçli olmanı sağlayacak şekilde hareket ediyor. Unutma ki enerjini doğru yönlendirdiğinde, bedenin de sana en iyi şekilde hizmet eder.

Nefes çalışmaları, bugün senin için oldukça faydalı olabilir. Derin nefes alıp vermek, bedenini ve zihnini temizler, stresini azaltır ve enerjini yükseltir. Ayrıca, ılık bir duş almak da hem kaslarını gevşetir hem de dolaşım sistemini canlandırır. Sabahın erken saatlerinde yapılan yürüyüşler ise hem kalbini güçlendirir hem de ruh halini iyileştirir. 

Satürn retrosu ise bedenine duyduğun saygıyı ve bedenine nasıl davrandığını yeniden değerlendirmeni istiyor. Kendine karşı nazik olmayı unutma. Yorulduğunuzda ara vermek ve kendine iyi bakmak bugün ilk kuralın olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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