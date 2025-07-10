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11 Temmuz Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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11 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Temmuz Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjin oldukça yüksek olabilir ve dışa dönük yapın ön plana çıkabilir. Ancak bu fazla enerji, fiziksel olarak seni fazlasıyla harekete geçmeye itebilir. Gün içerisinde sürekli ayakta kalmak ya da fazla efor gerektiren işlerle ilgilenmek seni gereğinden fazla yorabilir. Bu nedenle gün içinde kısa dinlenme aralıkları koyman oldukça önemli.

Ayrıca kasların üzerinde baskı oluşturabilecek ani hareketlerden uzak durman faydalı olacaktır. Spor yapıyorsan, ısınma ve soğuma egzersizlerini ihmal etmemelisin. Gün sonuna doğru enerji seviyen biraz düşebilir, bu da kendini halsiz hissetmene neden olabilir. Hafif bir akşam yemeği ve dinlendirici bir aktiviteyle günü tamamlaman bedenine şefkat göstermek anlamına gelir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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