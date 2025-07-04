5 Temmuz Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden daha fazla, her şeyin parıldadığını ve etrafındaki hayatın tüm renklerinin daha canlı göründüğünü fark edeceksin. Ancak, bu parlaklık ve enerji, bedenini fazlasıyla uyarabilir ve biraz soluk alman gerekebilir. Bu nedenle, bugün enerjini dengelemek için kendine biraz zaman ayırmanı öneriyoruz.

Bunun için, aynanın karşısına geç ve kendine bakmayı bir adım öteye taşı; aynada gördüğünüz kişiyle konuş. Evet, doğru okudun! Kendi sesinle, aynada gördüğün kişiye iltifatlar et. Bu, 'bedensel olumlama' sayesinde kendini dışarıdan sevmeyi öğrenebilirsin. Açıkçası bu durum hafiflemeni ve kendini bir hayli iyi hissetmeni sağlayacaktır... Ayırca bugün kırmızı gibi güçlü renkler yerine, bej veya mint yeşili gibi daha yumuşak tonları tercih ederek de kendi ışığını daha saf bir şekilde ortaya çıkarabilirsin. Bu renkler, daha huzurlu ve dengeli hissetmeni de sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…