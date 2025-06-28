29 Haziran Pazar Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün seninle biraz samimi bir sohbet yapmak istiyoruz. Farkında olmasan da, bedenin sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Hani o son zamanlarda hissettiğin şişkinlik, mide ağrısı ya da iştah dalgalanmaları... Evet, evet tam olarak onlardan bahsediyoruz. Peki, biliyor musun bu belirtiler aslında sadece fiziksel bir durumdan kaynaklanmıyor olabilir. Belki de zihninin biraz fazla yük altında olduğunu ve bir detoksa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor olabilirler.

Biliyoruz, hayatın stresli ve karmaşık olabiliyor. Ancak unutma ki, bu belirtiler aslında senin zihinsel olarak sindiremediğin durumların, bedenine yansımasından başka bir şey değil. Belki de bugün, kendine biraz zaman ayırıp, zihnini arındırmak için bir detoks yapman gerekiyor. Böylece hem bedenin hem de zihnin yeniden enerji toplayabilir. Unutma, sağlıklı bir beden için öncelikle sağlıklı bir zihne ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…