26 Haziran Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün burcuna geçiş yapan Merkür'ün heyecan verici etkisi altındasın. Hem zihinsel hem de bedensel olarak adeta bir sahne sanatçısı gibi hazırsın! Sanki tüm spot ışıkları üzerinde ve sen, bu büyülü sahnede başrolü oynuyor gibi hissediyorsun.

Ancak unutma ki her başarılı sanatçı gibi senin de sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Özellikle kalp sağlığını göz ardı etmemelisin. Belki biraz koşu, dans gibi aktiviteler ya da açık hava etkinliklerine vakit ayırabilirsin. Böylece hem ruhen hem bedenen kendini iyi hissedebilirsin.

Sağlıklı ve enerjik kalmak için kalbine ve kendine iyi bak. Bu sayede daha iyi hissettiğini fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…