1 Temmuz Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün belki de farkında olmadan bel ve kalça bölgende bir esneklik ihtiyacı hissediyor olabilirsin. Ay'ın Terazi burcunda olduğu bugünlerde, fiziksel olarak sabit kalmak sana biraz rahatsızlık verebilir. Kendini biraz sıkılmış ve huzursuz hissedebilirsin.

Bu arada bedenini yeniden hizalamak ve rahatlamak için esnekliğini artırabilecek kısa egzersizler veya hafif yoga serileri deneyebilirsin. Hem bedenini hem de zihnini yeniden canlandıracak bu aktiviteler, bel ve kalça bölgendeki gerginliği azaltmana yardımcı olacaktır.

Ayrıca unutma ki şıklık da bir şifadır! Yani kendine özen göstermek, bedenini ve ruhunu besler. Kendine biraz zaman ayırıp şımartmak için bir spa günü düzenleyebilir veya yeni bir kıyafet alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…