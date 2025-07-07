8 Temmuz Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün enerjinde bazı dalgalanmalar hissedebilirsin. Duygusal stresin, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceği bir gün olabilir. Bu nedenle, kendini korumak adına ekstra özen göstermende fayda var.

Gökyüzünde Ay, Balık burcunda seyrine devam ederken Satürn ile bir kavuşum yaşayacak. Bu durum, su elementinin temizleyici ve yenileyici gücünü hissetmeni de sağlayacak. Su, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını korumak için oldukça önemli bir unsur olarak karşına çıkacak.

Bu nedenle, bugün vücudunu yenilemek ve enerjini yükseltmek için bitki çaylarına, detoks içeceklerine ve bol su tüketimine yönelebilirsin. Bu sıvılar, vücudunun toksinlerden arınmasına da yardımcı olarak enerjinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…