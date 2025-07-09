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10 Temmuz Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
10 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Temmuz Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjin yüksek olsa da bedenin bu tempoya tamamen uyum sağlayamayabilir. Sabah saatlerinden itibaren içten içe bir gerginlik hissi taşıyabilir, özellikle kas ağrıları ya da boyun çevresinde gerilim fark edebilirsin. Bu his, bir şeylere yetişme telaşıyla birleştiğinde bedenin sana açık bir mesaj verebilir: “Biraz yavaşla.” Gün içinde kısa süreli esneme molaları, bol su tüketimi ve mümkünse açık havada nefes egzersizleri sana çok iyi gelecek.

Oğlak burcunda yaşanan dolunayın etkisiyle, sorumluluklar ve planlı yaşam biçimi seni daha fazla etkisi altına alabilir. Bu baskı zamanla bedene taşınabilir; özellikle baş, sırt ve mide çevresinde etkiler bırakabilir. Fiziksel yüklerini azaltmak için bugünü hafif geçirmeye özen göstermelisin. Belki bir süre sessizlik, belki de yalnız kalacağın bir yürüyüş sana içsel bir temizlik sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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