12 Temmuz Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan. Bugün enerjinin tüm evrene yayıldığını hissedebilirsin. Adeta bir enerji topu gibi parlıyorsun. Omuz ve sırt bölgen özellikle güçlü hissediyor. Belki biraz yoga, belki biraz pilates, belki de sadece birkaç esneme hareketi... Kim bilir? Kendini daha da iyi hissetmek için bu bölgeye biraz daha fazla ilgi gösterebilirsin.

Ayrıca, vücudunu şımartmayı unutma. Bol bol su iç, kendini taze ve canlı hisset. Unutma, su hayatın kaynağıdır ve vücudunun büyük bir bölümünü oluşturur. Bu yüzden, su tüketimine özellikle dikkat etmek, enerjini yüksek tutmak için önemlidir.

Güneş gibi parıldayan enerjin, çevrene de yayılıyor. Işıltını saklama, tüm dünyaya yay. Seninle birlikte herkesin enerjisi yükselsin. Unutma, sen bir Aslan burcusun ve doğuştan liderlik yeteneğine sahipsin. Bu yüzden, enerjini yüksek tutmak sadece senin için değil, çevrendekiler için de önemli. İyi hissettikçe, çevrendekilere de iyi enerji yayarsın. Bu da onların da kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar. Seninle birlikte tüm dünya enerji dolu bir gün geçirsin!