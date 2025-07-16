17 Temmuz Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ışığını tüm dünyaya yaymak isteyen, güneş gibi parlamak isteyen senin için biraz farklı bir gün olacak. Evren, bugün sana farklı bir mesaj gönderiyor: 'Dinlen, ışığını ve parlamanı biraz ertele.'

Sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Kalp ritmin, tansiyonun ve sinir sistemin biraz daha özen ve ilgi bekliyor. Merkür'ün durağanlığı, bedeninin de bu durgunluğa eşlik etmek istediğini gösteriyor. Bu durum, enerjini biraz daha içine yönlendirmen gerektiğini anlatıyor.

Belki de bugün, sahnede olmak yerine, kuliste soluklanmanın zamanı. Kendine biraz zaman ayır, iç sesine kulak ver. Bazen en büyük şifa, kendi iç sesini dinlemektir. Bugün kahkahalar yerine hafif gülümsemelere, koşuşturmaca yerine dinlenmeye ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…