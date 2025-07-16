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17 Temmuz Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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17 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Temmuz Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ışığını tüm dünyaya yaymak isteyen, güneş gibi parlamak isteyen senin için biraz farklı bir gün olacak. Evren, bugün sana farklı bir mesaj gönderiyor: 'Dinlen, ışığını ve parlamanı biraz ertele.'

Sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Kalp ritmin, tansiyonun ve sinir sistemin biraz daha özen ve ilgi bekliyor. Merkür'ün durağanlığı, bedeninin de bu durgunluğa eşlik etmek istediğini gösteriyor. Bu durum, enerjini biraz daha içine yönlendirmen gerektiğini anlatıyor.

Belki de bugün, sahnede olmak yerine, kuliste soluklanmanın zamanı. Kendine biraz zaman ayır, iç sesine kulak ver. Bazen en büyük şifa, kendi iç sesini dinlemektir. Bugün kahkahalar yerine hafif gülümsemelere, koşuşturmaca yerine dinlenmeye ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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