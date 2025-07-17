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18 Temmuz Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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18 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Temmuz Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugünün enerjisi, sağlığını sadece güçlü kılmakla kalmayıp aynı zamanda zarif ve dikkat çekici bir hale getirmek istiyor. Kendini nasıl hissettiğini dış dünya ile paylaşmanın zamanı geldi. Güzellik rutininde parıldayan bir gün seni bekliyor. Belki de kuaföre gitme, stilini değiştirme veya alışveriş yapma gibi aktivitelerle kendini şımartmanın tam sırası. Bu tür temaların, hem ruhunu hem de bedenini şifalandırabileceği bir gündesin.

Bunun yanı sıra, kalp sağlığına biraz daha dikkat etmenin zamanı geldi. Hem fiziksel hem de duygusal açıdan açık kalpli olmanın ne kadar iyileştirici bir etkisi olduğunu unutma. Kalbinizin sesini dinle ve ona iyi bak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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