19 Temmuz Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün her zamanki gibi, güçlü ve cesur görünme çabanın seni yorabileceğini unutma. Hepimizin bildiği üzere, senin en sevdiği kostüm 'ben iyiyim' maskesi. Ancak bugün, bu maskenin ağırlığı altında ezilebilirsin.

Merkür'ün retrosu, seni savunma mekanizmalarınla baş başa bırakabilir. Bu da seni her zaman güçlü ve dayanıklı görünme isteğinden uzaklaştırabilir. Böylece gerçek duygularını ve zayıf yanlarını saklamak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir... İşte şimdi özgürsün!

Unutma ki birine zayıf yanlarını göstermek, korktuğun kadar zor olmayabilir. Hatta, bazen bir ilaç kadar hafifletici olabilir. Ruhunun gerçekliğe, samimiyete ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…