25 Temmuz Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün dışarıdan bakıldığında her şeyin yolunda olduğu görülebilir. Ancak, bedeninin derinliklerinde, sahne ışıklarının ulaşamadığı kuytu köşelerinde, bir fısıltı duyulabilir: “Artık alkışlar ve övgüler yetmiyor, içimdeki sesi de duymanı istiyorum.”

Belki de son zamanlarda sıkça karşılaştığın sağlık sorunları, özellikle sırt ağrıları ya da tansiyon problemleri, aslında bu iç sesin dışa vurumu olabilir. Bu sorunlar, belki de sürekli olarak dikkat çekme ve görünür olma çabalarının bir bedeli olarak karşına çıkıyor olabilir.

Bugün, sağlığına dair bir adım atmanın tam zamanı. Aynaya baktığında, yüzünün genel görünümüne odaklanmak yerine, gözlerinin derinliklerine bak. Çünkü gözler, ruhun aynasıdır ve gerçek duyguları, bedenin en içten gelen seslerini yansıtır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…