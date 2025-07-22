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23 Temmuz Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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23 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Temmuz Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak! Bedenindeki dönüşüm sinyalleri, iç organlarında değil, enerjik merkezlerinde hissedilecek. Enerjini yükseltmek ve iç huzuru bulmak için güneş ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık birlikteliği, seni özellikle kundalini, kök çakra ve omurga farkındalığı gibi alanlara yönlendirecek. Bu enerji merkezlerini dengelemek ve enerjini yükseltmek için bugün yoga yapmayı düşünebilirsin. Belki de yalnızca içsel odaklanmayla, kendini beklemediğin kadar huzurlu hissedebilirsin.

Ayrıca bugün, detoks ya da kür uygulamaları için de ilham dolu bir gün olabilir. Bedenini arındırmak ve enerjini yükseltmek için belki de bir detoks uygulamasına başlamak isteyebilirsin. Kendini yeniden doğmuş gibi hissetmek için tüm ağırlıkları bırakmaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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