26 Ocak - 1 Şubat Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ocak - 1 Şubat haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta da gökyüzündeki hareketlilik devam ediyor. Ve Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, bedeninin verdiği küçük sinyalleri daha fazla önemsemen gerekiyor. Belki de bu süreçte sindirim sistemin biraz daha hassaslaşabilir. Yemeklerini daha dikkatli seçmeli, bağırsak düzenini korumak için lifli gıdalara yönelmelisin.

Ayrıca, bu hafta sonu Aslan burcundaki Dolunay'ın enerjisi, uyku kaliteni olumsuz etkileyebilir. Gece uykusuz kalman, enerjinin düşmesine ve gün içinde kendini yorgun hissetmene neden olabilir. Bu nedenle, geç saatlere kadar uyanık kalmaktan kaçınmanda fayda var.

Hayatındaki rutinlerini sadeleştirmek de bu dönemde sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
