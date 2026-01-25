Sevgili Aslan, bu hafta da gökyüzündeki hareketlilik devam ediyor. Ve Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, bedeninin verdiği küçük sinyalleri daha fazla önemsemen gerekiyor. Belki de bu süreçte sindirim sistemin biraz daha hassaslaşabilir. Yemeklerini daha dikkatli seçmeli, bağırsak düzenini korumak için lifli gıdalara yönelmelisin.

Ayrıca, bu hafta sonu Aslan burcundaki Dolunay'ın enerjisi, uyku kaliteni olumsuz etkileyebilir. Gece uykusuz kalman, enerjinin düşmesine ve gün içinde kendini yorgun hissetmene neden olabilir. Bu nedenle, geç saatlere kadar uyanık kalmaktan kaçınmanda fayda var.

Hayatındaki rutinlerini sadeleştirmek de bu dönemde sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…