26 Ocak - 1 Şubat Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzünde birçok önemli değişiklik yaşanacak ve bu değişiklikler hayatını etkileyecek. İlk olarak, Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, karşı bakış açında genişlemeler olacak. Bu genişleme, kariyerinde yeni ufuklara yönelmene, yurt dışı bağlantıları kurmana ya da belki de hiç düşünmediğin alanlara adım atmana neden olabilir. Kendine olan inancın ve risk alma cesaretin ile iş hayatında güçleneceksin! 

Hafta ortasında ise eğitim, medya, hukuk veya akademik konular gündemini işgal edebilir. Bu konular, geniş vizyonunu daha da genişletirken, detayları kaçırmaman önemli olacak. İlhamının yüksek olacağı bu dönemde, plan yapmanın önemini unutmaman gerekiyor. Yani, hayallerini gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmanın tam sırası! 

Peki ya aşk? Aşkta heyecan seni bekliyor... Zira, burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, duygularını daha görünür hale getiriyor. İlişkilerinde belirsizlikler son buluyor. Aşk hayatında resmen yeni bir dönem başlıyor... Şimdi ya tam anlamıyla aşka sarılacaksın ya da sahneden inme vakti olduğunu kabul edeceksin. Sevgi de nefret de zirveye ulaşırken; ayrılık da sana huzur verebilir unutma. Bu noktada kalbinin sesini dinle ki sana kalmak ile gitmek konusunda en doğru yanıtı versin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
