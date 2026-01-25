Sevgili Aslan, gökyüzü senin için aşk dolu bir senaryo yazıyor ve bu senaryonun başrolünde tabii ki de sen varsın. Bu hafta burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, duygusal dünyanı aydınlatıyor ve kalbindeki hisleri gözler önüne seriyor. İlişkilerindeki belirsizlikler, sanki sisli bir camın ardından bakıyormuşsun gibi hissettiriyordu değil mi? İşte o sis perdesi kalkıyor ve her şey çok daha net görünmeye başlıyor.

Aşk hayatında yeni bir dönem kapıda... Bu dönemde ya aşka tamamen teslim olacak, kalbindeki hislerin peşinden gideceksin ya da sahneden inme vaktinin geldiğini kabul edeceksin. Bu senaryoda son sözü sen söyleyeceksin. Sevgi de nefret de zirveye ulaşırken; ayrılık da sana huzur verebilir unutma. Belki de kalbin, ayrılığın huzur verici sakinliğini arzuluyor. İşte tam bu noktada kalbinin sesini dinle, çünkü o sana kalmak ile gitmek konusunda en doğru yanıtı verecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…