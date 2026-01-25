onedio
26 Ocak - 1 Şubat Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Ocak - 1 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gökyüzü senin için aşk dolu bir senaryo yazıyor ve bu senaryonun başrolünde tabii ki de sen varsın. Bu hafta burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, duygusal dünyanı aydınlatıyor ve kalbindeki hisleri gözler önüne seriyor. İlişkilerindeki belirsizlikler, sanki sisli bir camın ardından bakıyormuşsun gibi hissettiriyordu değil mi? İşte o sis perdesi kalkıyor ve her şey çok daha net görünmeye başlıyor.

Aşk hayatında yeni bir dönem kapıda... Bu dönemde ya aşka tamamen teslim olacak, kalbindeki hislerin peşinden gideceksin ya da sahneden inme vaktinin geldiğini kabul edeceksin. Bu senaryoda son sözü sen söyleyeceksin. Sevgi de nefret de zirveye ulaşırken; ayrılık da sana huzur verebilir unutma. Belki de kalbin, ayrılığın huzur verici sakinliğini arzuluyor. İşte tam bu noktada kalbinin sesini dinle, çünkü o sana kalmak ile gitmek konusunda en doğru yanıtı verecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

