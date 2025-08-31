Eylül Akrep Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu ayın ilk günlerinde enerjinde dalgalanmalar hissedebilirsin. Bu dalgalanmalar, bazen motivasyon eksikliği şeklinde, bazen de bedensel halsizlik olarak karşına çıkabilir. Bu durum geçici ve aslında senin için bir dönüşüm sürecinin başlangıcını simgeliyor.

Hatta ayın ortasına geldiğimizde ise Dolunay'ın ışığı altında duygusal yüklerini bırakman için mükemmel bir fırsat doğuyor. Bu dönem, ruhunun derinliklerinden gelen duygusal yükleri, endişeleri ve korkuları bırakman için ideal bir zaman dilimi. Dolunay'ın parlak ışığı, bu süreçte sana rehberlik ediyor ve duygusal yüklerini bırakmanı kolaylaştırıyor. Bu süreç aynı zamanda şifalanmana da yardımcı oluyor. Kendine odaklan! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…