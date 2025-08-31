onedio
Eylül Akrep Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Eylül 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Eylül ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Eylül ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Eylül ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu ayın romantik atmosferi tam sana göre! Balık Dolunayı'nın büyülü etkisiyle, belki de uzun süredir kalbinde gizli bir yere sahip olan o özel kişiye duyduğun hislerin gerçekliğini keşfedebilirsin. Belki de bu ay, platonik aşkın artık platonik olmaktan çıkıp, gerçek bir ilişkiye dönüşme vakti gelmiştir.

Mars'ın burcuna gelişiyle birlikte, içindeki tutkuların tavan yapacağına emin olabilirsin. Bu, aşk hayatında adeta bir volkanın patlamasına benzer, ateşli ve heyecan dolu bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Ay sonuna doğru ise, hem yoğun bir çekim hissi yaşayacak, hem de kıskançlık hisleriyle boğuşabilirsin. Ancak unutma ki, aşkta da her şeyin bir dozu vardır. İlişkinin tadını çıkarırken, kıskançlık duygularını kontrol altında tutmayı da ihmal etme. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

