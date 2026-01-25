Sevgili Akrep, bu hafta Neptün, enerji seviyenle biraz oyun oynuyor. Bir gün enerjin tavan yaparken, ertesi gün kendini biraz düşük hissedebilirsin. Ama endişelenme, bu tamamen normal. Ne de olsa, gezegenlerin enerjisi her zaman dengeli olmak zorunda değil, değil mi?

Ayrıca, bu hafta Aslan burcundaki Dolunay'ın da etkisini hissedeceksin. Ancak bu etki biraz daha fiziksel olacak. Özellikle kaslarında ve kalça bölgenede biraz zorlanma hissedebilirsin. Bu yüzden belki biraz yoga ya da hafif bir spor rutini yapmak iyi bir fikir olabilir. Esneme hareketlerini ihmal etme, çünkü bu hafta onlara daha çok ihtiyacın olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…