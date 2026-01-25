onedio
26 Ocak - 1 Şubat Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ocak - 1 Şubat haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta biraz hızlı geçecek gibi görünüyor, kozmik enerjilerin etkisi altında adeta bir koşuşturma içerisinde olacaksın. Neptün, Koç burcuna geçiş yaparak iş hayatında ve günlük rutinlerinde bir dönüşüm başlatıyor. Bu dönüşüm, sadece iş hayatında değil, aynı zamanda kişisel hayatında da belirli bir anlam arayışını tetikliyor. Artık sadece iş yapmakla yetinmiyor, yaptığın işin bir fayda üretmesini ve belirli bir amaca hizmet etmesini istiyorsun.

Ancak bu süreçte, iş temponda beklenmedik bir düzensizlik söz konusu olabilir. Pek çok hedef ve güçlü anlam arayışları seni fazlaca heyecanlandırabilir. Her şeyi aynı anda yapmak için ise durmaksızın çalışmaya odaklanabilirsin. Ancak bu seni yorabilir ve dibe çekebilir. Bu yüzden adım adım ilerlemeyi tercih etmelisin. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de zaman ayır, bu sana yeni bir perspektif kazandırabilir ve yolunu aydınlatmada yardımcı olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

