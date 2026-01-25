Sevgili Akrep, bu hafta biraz hızlı geçecek gibi görünüyor, kozmik enerjilerin etkisi altında adeta bir koşuşturma içerisinde olacaksın. Neptün, Koç burcuna geçiş yaparak iş hayatında ve günlük rutinlerinde bir dönüşüm başlatıyor. Bu dönüşüm, sadece iş hayatında değil, aynı zamanda kişisel hayatında da belirli bir anlam arayışını tetikliyor. Artık sadece iş yapmakla yetinmiyor, yaptığın işin bir fayda üretmesini ve belirli bir amaca hizmet etmesini istiyorsun.

Ancak bu süreçte, iş temponda beklenmedik bir düzensizlik söz konusu olabilir. Pek çok hedef ve güçlü anlam arayışları seni fazlaca heyecanlandırabilir. Her şeyi aynı anda yapmak için ise durmaksızın çalışmaya odaklanabilirsin. Ancak bu seni yorabilir ve dibe çekebilir. Bu yüzden adım adım ilerlemeyi tercih etmelisin. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de zaman ayır, bu sana yeni bir perspektif kazandırabilir ve yolunu aydınlatmada yardımcı olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…