26 Ocak - 1 Şubat Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

25.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta biraz hızlı geçecek! Güçlü kozmik enerjilerin etkisi altında, Neptün'ün Koç burcuna geçişi, iş hayatında ve günlük rutinlerinde ruhsal bir yenilenmeyi başlatıyor. Bu süreç, sadece iş hayatında değil, aynı zamanda kişisel hayatında da belirli bir anlam arayışını tetikliyor. Artık sadece iş yapmakla yetinmiyor, yaptığın işin bir fayda üretmesini ve belirli bir amaca hizmet etmesini istiyorsun.

Tabii bu durumda, iş temponda beklenmedik bir düzensizlik söz konusu olabilir. Pek çok hedef ve güçlü anlam arayışları seni fazlaca heyecanlandırabilir. Her şeyi aynı anda yapmak için ise durmaksızın çalışmaya odaklanabilirsin. İşte bu seni dibe çeker. Adım adım ilerlemeyi tercih et ve sosyal sorumluluk projelerine de zaman ayır. Sana yol gösterecektir! 

Peki ya aşk? Haftanın sonuna geldiğimiz de ise kalbinin sesini dinlemen gerekecek! Aslan burcundaki Dolunay, dengeyi gündeme getirecek. İlişkinin, toplum önündeki imajını ve duruşunu etkileyebileceği bir sürece giriyorsun. Bu durumda, kalbinin sesini dinleyerek aşkın sana kattıklarını fark etmelisin. Birlikte bir aile olabilecek misiniz, yoksa bu öylesine bir ilişki mi iyi düşünmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

