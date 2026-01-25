onedio
26 Ocak - 1 Şubat Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Ocak - 1 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, haftanın finaline doğru ilerlerken, Aslan burcundaki Dolunay'ın enerjisi sana eşlik ediyor. Şimdi, kalbinin fısıltılarını daha yüksek sesle duyman gerekiyor... Bu Dolunay, hayatının dengesini yeniden kurmanı ve belki de biraz da olsa düşünmeni gerektirecek konuları gündeme getiriyor.

Bu süreçte, romantik ilişkinin toplum önündeki yansıması ve duruşu üzerinde daha fazla düşünme fırsatı bulacaksın. Bu, ilişkinin nasıl algılandığı ve nasıl göründüğü üzerinde durabileceğin bir zaman olacak. Ancak unutma ki bu durumda en önemli olan kalbinin sesini dinlemektir.

Aşkın sana neler kattığını, hayatına nasıl bir renk ve anlam getirdiğini fark etme zamanı. Belki de bu süreçte, ilişkinin geleceğine dair daha net bir görüşe sahip olacaksın. Acaba birlikte bir aile oluşturabilecek kadar derin bir bağınız var mı, yoksa bu sadece geçici bir ilişki mi? Bu soruların cevabını bulmak için biraz zaman ayırman gerekecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

