Sevgili Akrep, haftanın finaline doğru ilerlerken, Aslan burcundaki Dolunay'ın enerjisi sana eşlik ediyor. Şimdi, kalbinin fısıltılarını daha yüksek sesle duyman gerekiyor... Bu Dolunay, hayatının dengesini yeniden kurmanı ve belki de biraz da olsa düşünmeni gerektirecek konuları gündeme getiriyor.

Bu süreçte, romantik ilişkinin toplum önündeki yansıması ve duruşu üzerinde daha fazla düşünme fırsatı bulacaksın. Bu, ilişkinin nasıl algılandığı ve nasıl göründüğü üzerinde durabileceğin bir zaman olacak. Ancak unutma ki bu durumda en önemli olan kalbinin sesini dinlemektir.

Aşkın sana neler kattığını, hayatına nasıl bir renk ve anlam getirdiğini fark etme zamanı. Belki de bu süreçte, ilişkinin geleceğine dair daha net bir görüşe sahip olacaksın. Acaba birlikte bir aile oluşturabilecek kadar derin bir bağınız var mı, yoksa bu sadece geçici bir ilişki mi? Bu soruların cevabını bulmak için biraz zaman ayırman gerekecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…