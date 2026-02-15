Sevgili Akrep, bu hafta seni yoran şeyin bastırılmış öfken olmadığını, aslında harekete geçmekte geciktiğini fark edebilirsin. Mars ile şifacı Chiron'un oluşturduğu uyumlu altmışlık da sana fiziksel olarak yarım bırakılmış bir aktiviteyi anımsatabilir. Belki de bir süredir aklında olan ancak bir türlü başlamadığın bir şey vardır.

İşte şimdi, spor salonuna üye olmak ya da uzun zamandır ertelediğin yürüyüşe çıkmak harika olabilir. Bu aralar, harekete geçmek adına atılan küçük bir adım bile enerjini yükseltecek ve dolaşımını hızlandıracaktır. Ruhen ve bedenen şifa bulmak istiyorsan, hemen harekete geç! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…