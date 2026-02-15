Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatını etkileyecek olan gökyüzü hareketlerine dikkat! Zira Venüs ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, aşk rüzgarlarını tatlı tatlı estiriyor ve kalbinin kapıları sonuna kadar aralanıyor...

Özellikle de bekar bir Akrep burcuysan, bu hafta güçlü bir çekim hissi yaşayabilirsin. Bu çekim hissinin kaynağı ise iş ortamında ya da belki de bir davette karşına çıkacak olan bir yabancı olabilir. Aranızda belki de bir de statü farkı vardır. Bu yeni ve heyecan verici kişi ile yaşayacağın yakınlaşma ise seni yeni bir yola taşıyabilir.

Bu yeni yolda ilerlerken, sadece kalbinin sesini değil, mantığının da sesini dinlemeye özen göster. Çünkü bu kez aşk, sadece kalbinin ritmini değil, tüm geleceğini etkileyebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…