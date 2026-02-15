onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 16 Şubat - 22 Şubat Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Şubat - 22 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatını etkileyecek olan gökyüzü hareketlerine dikkat! Zira Venüs ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, aşk rüzgarlarını tatlı tatlı estiriyor ve kalbinin kapıları sonuna kadar aralanıyor...

Özellikle de bekar bir Akrep burcuysan, bu hafta güçlü bir çekim hissi yaşayabilirsin. Bu çekim hissinin kaynağı ise iş ortamında ya da belki de bir davette karşına çıkacak olan bir yabancı olabilir. Aranızda belki de bir de statü farkı vardır. Bu yeni ve heyecan verici kişi ile yaşayacağın yakınlaşma ise seni yeni bir yola taşıyabilir.

Bu yeni yolda ilerlerken, sadece kalbinin sesini değil, mantığının da sesini dinlemeye özen göster. Çünkü bu kez aşk, sadece kalbinin ritmini değil, tüm geleceğini etkileyebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

