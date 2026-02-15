Sevgili Akrep, bu hafta senin için kariyer alanında adeta bir sağlamlaşma dönemi olacak! Satürn ve Neptün'ün birleşiminden gelen enerji, hayallerini disiplinli bir şekilde birleştirmen gerektiğini fısıldıyor kulağına. Uzun süredir kafanda şekillendirdiğin bir proje, artık somut bir sorumluluk haline dönüşebilir. Kalıcı bir başarı elde etmek içinse adımlarını belirgin ve net bir stratejiyle çizebilirsin.

Üstelik haftanın tam ortasında meydana gelen Merkür ile Jüpiter üçgeni de yaratıcı projelerinde büyüme ve gelişme şansı getiriyor sana. Eğer bu süreçte bir sunum, reklam çalışması, medya içerikleri ya da sahne işleriyle uğraşıyorsan, göz kamaştıracaksın. Tüm dikkatleri üzerine çeken çalışmalarınla görünürlüğün artabilir ve artık projelerin daha fazla kişiye ulaşabilir. Büyük düşünmekten çekinme, çünkü bu hafta evrenin desteği yanında!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, sana oldukça şanslı bir enerji gönderiyor. Kalbinin kapıları, aşka açılıyor... Eğer bekar bir Akrep burcuysan, bu hafta güçlü bir çekim hissi yaşayabilirsin. Kalbine sızmaya hazırlanan yabancı iş ortamında ya da bir davette karşına çıkabilir. Aranızda statü farkı olabilecek bu kişi ile yaşayacağın yakınlaşma ise seni ileriye taşıyabilir. Galiba sadece kalple değil bir da mantıkla hareket ederek seçeceğin bu ilişki, geleceğini etkileyebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…