16 Şubat - 22 Şubat Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 16 Şubat - 22 Şubat haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için kariyerinde sağlam temeller atma dönemi olacak gibi görünüyor! Satürn ve Neptün'ün kozmik birlikteliği, hayallerini ve hedeflerini disiplinli bir şekilde birleştirmenin zamanının geldiğini fısıldıyor kulağına. Uzun süredir kafanın içinde dönüp duran bir proje, artık somut bir sorumluluk haline gelebilir. Kalıcı bir başarı elde etmek içinse, adımlarını belirgin ve net bir stratejiyle çizmen gerektiğini unutma.

Ayrıca haftanın tam ortasında gerçekleşecek olan Merkür ile Jüpiter üçgeni, yaratıcı projelerinde büyüme ve gelişme fırsatı sunuyor. Bu süreçte bir sunum, reklam kampanyası, medya içerikleri ya da sahne işleriyle meşgulsen, ışığınla adeta göz kamaştıracaksın. Çalışmalarınla tüm dikkatleri üzerine çekebilir, görünürlüğünü artırabilir ve projelerin daha geniş kitlelere ulaşabilir. Şimdi büyük düşünmekten çekinme! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

