Yükselen Burcuna Göre Güne Başlamadan Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi Olmalı?

miray soysal - Onedio Üyesi
10.11.2025 - 22:01

Sabahları nasıl başladığın, tüm gününün enerjisini belirler… Peki, bunu yükselen burcuna göre seçilmiş bir şarkıyla taçlandırmaya ne dersin? Astroloji, sen fark etmesen de sabah modunu etkiliyor. Bu testte yükselen burcunun karakterini yansıtan, sana özel bir sabah şarkısı öneriyoruz. 

Kulaklığını tak, kahveni al ve günü doğru frekansta başlat👇🏻

1. Yükselen burcunu seçer misin?

OPUS - Live Is Life

Atiye - Uyan Da Gel

Yüksek Sadakat - Onlar Bizi Dinlerler

Yasemin Mori - N'olur N'olur N'olur

Sertab Erener - O, Ye - Sakin Ol!

