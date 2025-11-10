Yükselen Burcuna Göre Güne Başlamadan Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi Olmalı?
Sabahları nasıl başladığın, tüm gününün enerjisini belirler… Peki, bunu yükselen burcuna göre seçilmiş bir şarkıyla taçlandırmaya ne dersin? Astroloji, sen fark etmesen de sabah modunu etkiliyor. Bu testte yükselen burcunun karakterini yansıtan, sana özel bir sabah şarkısı öneriyoruz.
Kulaklığını tak, kahveni al ve günü doğru frekansta başlat👇🏻
1. Yükselen burcunu seçer misin?
OPUS - Live Is Life
Atiye - Uyan Da Gel
Yüksek Sadakat - Onlar Bizi Dinlerler
Yasemin Mori - N'olur N'olur N'olur
Sertab Erener - O, Ye - Sakin Ol!
