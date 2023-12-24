Yüksek Bütçelerine Rağmen Beklentileri Karşılayamayarak Hayal Kırıklığına Uğratan Filmler
Yüksek Bütçelerine Rağmen Beklentileri Karşılayamayarak Hayal Kırıklığına Uğratan Filmler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kimi filmler azıcık bütçesiyle kalbimizde kocaman bir yer edinirken kimi fazla bütçesiyle bu konuda başarısız oluyor. Kullanıcılar bu büyük bütçelerine rağmen sevmedikleri filmleri paylaştı👇
Konu, bütçe, IMDb puanı kaynakları olarak IMDb.com kullanılmıştır.
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1. "Jurassic World: Yıkılmış Krallık":
2. "Mumya (2017)":
3. "Mucize Kadın":
4. "Mısır Tanrıları":
5. "Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi":
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6. "Eragon":
7. "Mistik Olay":
8. "Ishtar":
9. "Son Hava Bükücü (2010)":
10. "Pluto Nash'in Maceraları":
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11. "Kedikadın":
12. "Cats":
13. "Savaşçı (Battlefield Earth)":
14. "Leonard Part 6":
15. "Foodfight!":
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