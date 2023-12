Yüksek Bütçelerine Rağmen Beklentileri Karşılayamayarak Hayal Kırıklığına Uğratan Filmler

IMDb: 5

Bütçe: 48 milyon dolar

Konu: Elliot Moore bir lisede fen bilgisi öğretmenidir ve bir gün New York Times'ta çıkan bir makale hakkında sınıfını sorguya çeker. Makale, arıların aniden ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgilidir. Doğa yine açıklanamaz bir şey yapmaktadır ve bilimin bu konuda söyleyeceği her şey sonunda sadece bir teori olacaktır. Gezegeni daha acil bir ikilem vurduğunda bilim insanları daha fazla teori ortaya atacak ama açıklama yapmayacaklar. Her şey Central Park'ta başlar. Aniden ve açıklanamaz bir şekilde, parktaki herkesin davranışları çok tuhaf ve korkunç bir şekilde değişir. Kısa süre içinde bu tuhaf davranışlar tüm şehre ve ötesine yayılır. Elliot, karısı Alma ve bir arkadaşlarının genç kızı Jess'in nereye kaçıp nereye saklanacakları konusunda ellerinde sadece teoriler vardır. Ancak teoriler yeterli olmayabilir.