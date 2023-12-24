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Yüksek Bütçelerine Rağmen Beklentileri Karşılayamayarak Hayal Kırıklığına Uğratan Filmler

Yüksek Bütçelerine Rağmen Beklentileri Karşılayamayarak Hayal Kırıklığına Uğratan Filmler

Pelin Akman
Pelin Akman - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 19:01

Kimi filmler azıcık bütçesiyle kalbimizde kocaman bir yer edinirken kimi fazla bütçesiyle bu konuda başarısız oluyor. Kullanıcılar bu büyük bütçelerine rağmen sevmedikleri filmleri paylaştı👇

Konu, bütçe, IMDb puanı kaynakları olarak IMDb.com kullanılmıştır.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Jurassic World: Yıkılmış Krallık":

1. "Jurassic World: Yıkılmış Krallık":

IMDb: 6.1

Bütçe: 170 milyon dolar

Konu: Jurassic World tema parkının kapatılmasından üç yıl sonra, Owen ve Claire dinozorları kurtarmak için Isla Nublar'a geri döndüklerinde, adada bir zamanlar uykuda olan bir volkanın aktif olduğunu ve oradaki tüm yaşamı yok etmekle tehdit ettiğini öğrenirler. Yol boyunca Owen, lider raptoru Blue'yu bulmak için yola koyulur ve tüm gezegenin doğal düzenini bozabilecek bir komployu keşfeder. Yaşam yine bir yol bulmuştur.

2. "Mumya (2017)":

2. "Mumya (2017)":

IMDb: 5.4

Bütçe: 125 milyon dolar

Konu: Kaderi haksız yere elinden alınan kadim bir prenses, acımasız çölün derinliklerindeki bir mahzende güvenli bir şekilde gömülü olmasına rağmen, binlerce yıldır büyüyen kötü niyetini ve insan kavrayışına meydan okuyan dehşetini de beraberinde getirerek günümüzde uyanır.

3. "Mucize Kadın":

3. "Mucize Kadın":

IMDb: 5.4

Bütçe: 200 milyon dolar

Konu: 1984 yılında, Mucize Kadın'da (2017) dünyayı kurtardıktan sonra, ölümsüz Amazon savaşçısı Themyscira Prensesi Diana, kendini Smithsonian Müzesi'nde arkeolog olarak çalışarak radarın altında kalmaya çalışırken bulur. Cesur ABD pilotu Kaptan Steve Trevor'ın anısı aklına kazınmış olan Diana Prince, şeffaf, altın sarısı bir sitrin taşının güce aç girişimci Maxwell Lord'un dikkatini çekmesiyle küresel boyutlarda uğursuz bir komploya karışır. Şimdi, geçmişten gelen eski bir dostun mucizevi bir şekilde resme girmesi ve Diana'nın güvensiz gemolog meslektaşı Barbara Minerva'nın arzuya teslim olmasıyla, aniden, aldatma, açgözlülük ve sahte vaatler Maxwell'i ilgi odağı haline getirir. Dehşet verici olaylar giderek dünyayı uçurumun kenarına sürüklerken, duygusal olarak savunmasız Diana acımasız bir ikilemle yüzleşmek zorunda kalır. Kudretli Wonder Woman insanlığı bir kez daha kurtarabilecek mi?

4. "Mısır Tanrıları":

4. "Mısır Tanrıları":

IMDb: 5.4

Bütçe: 140 milyon dolar

Konu: Karanlığın acımasız tanrısı Set, Mısır tahtını ele geçirmiş ve bir zamanlar huzurlu ve müreffeh olan imparatorluğu kaos ve çatışmaya sürüklemiştir. Çok az kişi ona karşı isyan etmeye cesaret edebilir. Aşkı tanrı tarafından esir alınan genç bir hırsız, güçlü tanrı Horus'un yardımıyla Set'i tahttan indirmeye ve yenmeye çalışır.

5. "Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi":

5. "Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi":

IMDb: 5.2

Bütçe: 200 milyon dolar

Konu: Dom ve ekip, Dom ve Mia'nın ayrı yaşadıkları erkek kardeşi olduğu ortaya çıkan uluslararası bir teröristle mücadele etmek zorundadır.

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6. "Eragon":

6. "Eragon":

IMDb: 5.1

Bütçe: 100 milyon dolar

Konu: Alagaesia Krallığı, güç arayışında eşlerine ve halkına ihanet eden eski bir ejderha binicisi olan kötü Kral Galbatorix tarafından yönetilmektedir. Yetim bir çiftlik çocuğu olan Eragon, Prenses Arya tarafından gönderilen mavi bir taş bulduğunda, bunun bir ejderha yumurtası olduğunu çok geçmeden fark eder. Ejderha Saphira doğduğunda, Eragon akıl hocası Brom'la tanışır ve halkını tiran Galbatorix'ten kurtaracak kadim bir kehanette öngörülen ejderha binicisi olur. Eragon isyancı Varden ile tanışır ve birlikte kötü büyücü Durza'ya ve Galbatorix'in ordusuna karşı özgürlük için savaşırlar.

7. "Mistik Olay":

7. "Mistik Olay":

IMDb: 5

Bütçe: 48 milyon dolar

Konu: Elliot Moore bir lisede fen bilgisi öğretmenidir ve bir gün New York Times'ta çıkan bir makale hakkında sınıfını sorguya çeker. Makale, arıların aniden ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgilidir. Doğa yine açıklanamaz bir şey yapmaktadır ve bilimin bu konuda söyleyeceği her şey sonunda sadece bir teori olacaktır. Gezegeni daha acil bir ikilem vurduğunda bilim insanları daha fazla teori ortaya atacak ama açıklama yapmayacaklar. Her şey Central Park'ta başlar. Aniden ve açıklanamaz bir şekilde, parktaki herkesin davranışları çok tuhaf ve korkunç bir şekilde değişir. Kısa süre içinde bu tuhaf davranışlar tüm şehre ve ötesine yayılır. Elliot, karısı Alma ve bir arkadaşlarının genç kızı Jess'in nereye kaçıp nereye saklanacakları konusunda ellerinde sadece teoriler vardır. Ancak teoriler yeterli olmayabilir.

8. "Ishtar":

8. "Ishtar":

IMDb: 4.6

Bütçe: 55 milyon dolar

Konu: İki berbat salon şarkıcısı Fas'ta bir otelde konser vermek için rezervasyon yaptırır ancak bir şekilde CIA, İştar Emiri ve onun rejimini devirmeye çalışan isyancılar arasındaki uluslararası güç oyununda piyon haline gelirler.

9. "Son Hava Bükücü (2010)":

9. "Son Hava Bükücü (2010)":

IMDb: 4

Bütçe: 150 milyon dolar

Konu: Dünya, her biri kullandıkları elementle temsil edilen dört krallığa bölünmüştür ve barış, ruhlar dünyasıyla bir bağlantı olan ve dört elementin kullanımında ustalaşabilen tek varlık olan Avatar'ın gözetiminde Su, Hava, Toprak ve Ateş alemlerinde sürmüştür. Genç Avatar Aang ortadan kaybolduğunda, Ateş Ulusu, gelecekteki dünya hakimiyeti planlarına müdahale edilmesini önlemek için Hava Göçebelerinin tüm üyelerini ortadan kaldırmak üzere bir saldırı başlatır. Aradan 100 yıl geçer ve şimdiki Ateş Lordu Ozai, Toprak ve Su Krallıklarında element 'bükme' yetenekleri olan herkesi fethetmeye ve hapsetmeye devam ederken, Güney Su Kabilesi'nden Katara ve Sokka kardeşler köylerinin dışında buzun altında sıkışmış gizemli bir çocuk bulurlar. Onu kurtardıklarında, çocuğun Avatar ve Hava Göçebelerinin sonuncusu olan Aang olduğu ortaya çıkar. Avatar'ı korumaya yemin eden Katara ve Sokka, su bükmede ustalaşmak ve sonunda dünyaya bir kez daha barışı geri getirme kaderini gerçekleştirmek için onunla birlikte Kuzey Su Krallığı'na giderler. Ancak hedeflerine yaklaştıkça, grup Lord Ozai'nin sürgündeki oğlu Prens Zuko'dan, Ateş Ulusu'nun askeri lideri Komutan Zhao'dan ve kötü Ateş Lordu'nun zalim saldırılarından kaçmak zorundadır.

10. "Pluto Nash'in Maceraları":

10. "Pluto Nash'in Maceraları":

IMDb: 3.9

Bütçe: 100 milyon dolar

Konu: Yıl 2087, mekân ay. Evrendeki en ateşli gece kulübünün başarılı sahibi Pluto Nash (Murphy), kulübünü gizemli Rex Crater'ın tüm ayı ele geçirme planına yardım eden ay gangsteri Mogan'a (Pantoliano) satmayı reddedince başı belaya girer.

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11. "Kedikadın":

11. "Kedikadın":

IMDb: 3.4

Bütçe: 100 milyon dolar

Konu: Utangaç, hassas sanatçı Patience Philips, kendi varlığı için özür dilemekten vazgeçemiyor gibi görünmektedir. Devrim niteliğinde bir yaşlanma karşıtı ürünü piyasaya sürmenin eşiğinde olan devasa bir kozmetik şirketi olan Hedare Beauty'de grafik tasarımcı olarak çalışmaktadır. Patience istemeden de olsa işvereninin sakladığı karanlık bir sırra ulaştığında, kendini kurumsal bir komplonun ortasında bulur. Bundan sonra olanlar Patience'ı sonsuza dek değiştirecektir. Kaderin mistik bir cilvesiyle, bir kedinin gücüne, hızına, çevikliğine ve ultra keskin duyularına sahip bir kadına dönüşür. Patience, yeni keşfettiği cesareti ve kedi sezgileriyle, iyi ve kötü arasındaki ince çizgide dengede duran şık ve sinsi bir yaratık olan Kedi Kadın'a dönüşür. Her vahşi kedi gibi o da tehlikeli, ele avuca sığmaz ve evcilleştirilemezdir. Maceraları, Patience'a aşık olan ancak şehri saran bir dizi suçun sorumlusu gibi görünen gizemli Kedi Kadın'a duyduğu hayranlıktan kurtulamayan bir polis olan Tom Lone ile gelişen ilişkisi nedeniyle karmaşıklaşır.

12. "Cats":

12. "Cats":

IMDb: 2.8

Bütçe: 95 milyon dolar

Konu: Jellicle adı verilen bir kedi kabilesi, her yıl hangisinin Heaviside Katmanı'na yükseleceğine ve yeni bir Jellicle yaşamına geri döneceğine karar vermelidir.

13. "Savaşçı (Battlefield Earth)":

13. "Savaşçı (Battlefield Earth)":

IMDb: 2.5

Bütçe: 73 milyon dolar

Konu: 3000 yılında insanlık, nihai kâr peşinde koşan açgözlü ve çıkarcı bir ırk olan Psychlos'un dengi değildir. Baştan çıkarıcı ve güçlü Terl'in liderliğindeki Psychlos, Dünya'yı kaynaklarından mahrum bırakmakta ve insanlığın kırılmış kalıntılarını köle olarak kullanmaktadır. İnsan ırkından geriye kalanlar, istilacıların iblis, teknolojinin de şeytan olduğuna inanarak ilkel bir duruma geri dönmüştür. İnsanlığın uzaylıların baskısından kurtulma umudunu tamamen yitirmesinin ardından, Tyler adında genç bir adam gerçeği keşfetmek için Rocky Dağları'ndaki ıssız evinden ayrılmaya karar verir ve bunun üzerine yakalanarak köleleştirilir. İşte o zaman mücadele etmeye karar verir ve özgürlük için son bir mücadelede hemcinslerine liderlik eder.

14. "Leonard Part 6":

14. "Leonard Part 6":

IMDb: 2.2

Bütçe: 24 milyon dolar

Konu: C.I.A., küçük hayvanların beynini yıkayarak insanları öldüren şeytani dahi Medusa Johnson'ı (Gloria Foster) durdurmak için eski casus Leonard Parker'dan (Bill Cosby) yardım ister. Ancak Leonard'ın başa çıkması gereken kendi sorunları vardır: eski karısını geri kazanmak.

15. "Foodfight!":

15. "Foodfight!":

IMDb: 1.3

Bütçe: 65 milyon dolar

Konu: Süpermarket gece kapandığında, içindekiler canlanır. Dükkân, geceleri Dex Dogtective ve içindeki diğer tüm canlılar için yaşayan bir dünya haline gelir. Ancak, markete yeni gelen Brand X ile işler daha da kötüye gider. Başka bir deyişle, en kötü kabusunuzun kötü işlenmiş bir versiyonuyla karıştırılmış bir markette oyuncak hikayesi.

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