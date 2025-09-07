YouTube Çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi YouTube Neden Açılmıyor? YouTube'a Erişim Engeli mi Geldi?
7 Eylül Pazar gününü, 8 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gecede birçok site ve uygulamaya girişte sorun yaşanmaya başladı. YouTube'a girmeye çalışan kullanıcılar ekranın yüklenmediğini dile getirerek YouTube'a ulaşamadıklarını söyledi. Erişim problemi sonrasında, 'YouTube çöktü mü? Kapatıldı mı? Neden açılmıyor?' soruları da beraberinde geldi. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube Neden Açılmıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube Çöktü mü? Kapatıldı mı?
YouTube'a Erişim Engeli mi Geldi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın