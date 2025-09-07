onedio
YouTube Çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi YouTube Neden Açılmıyor? YouTube'a Erişim Engeli mi Geldi?

YouTube Çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi YouTube Neden Açılmıyor? YouTube'a Erişim Engeli mi Geldi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2025 - 00:35

7 Eylül Pazar gününü, 8 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gecede birçok site ve uygulamaya girişte sorun yaşanmaya başladı. YouTube'a girmeye çalışan kullanıcılar ekranın yüklenmediğini dile getirerek YouTube'a ulaşamadıklarını söyledi. Erişim problemi sonrasında, 'YouTube çöktü mü? Kapatıldı mı? Neden açılmıyor?' soruları da beraberinde geldi. İşte detaylar...

YouTube Neden Açılmıyor?

YouTube Neden Açılmıyor?

Uyumadan önce sosyal medyada gezinmeyi huy haline getiren tüm vatandaşlar, birçok uygulama ve siteye erişimde problem yaşadı. Engelli Web, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığını duyurdu.

YouTube Çöktü mü? Kapatıldı mı?

YouTube Çöktü mü? Kapatıldı mı?

BTK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi ama Engelli Web'in duyurusuyla bant daraltma sebebiyle YouTube'da erişim sorunu yaşandığı öğrenildi.

YouTube'a Erişim Engeli mi Geldi?

YouTube'a Erişim Engeli mi Geldi?

YouTube'a erişim engeli gelmedi. Bant daraltma uygulamasından dolayı YouTube'a geçici bir erişim sorunu yaşandığı düşünülüyor.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
