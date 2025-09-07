onedio
Instagram Neden Açılmıyor? 8 Eylül Pazartesi Instagram Çöktü mü, Kapandı mı, Bant Daraltma mı Var?

Instagram Neden Açılmıyor? 8 Eylül Pazartesi Instagram Çöktü mü, Kapandı mı, Bant Daraltma mı Var?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.09.2025 - 00:10

7 Eylül Pazar'ı 8 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da yaşanan erişim probleminin ardından kullanıcılar 'Instagram kapandı mı?', 'Instagram çöktü mü?', 'Instagram'a neden erişilemiyor?' soruları araştırılmaya başladı. İşte, detaylar...

Instagram Neden Açılmıyor?

Instagram Neden Açılmıyor?

Instagram uygulamasının kullanıcıları erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Engelli Web, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığını duyurdu.

Instagram Çöktü mü?

Instagram Çöktü mü?

BTK'dan resmi bir açıklama olmamasına karşın, Engelli Web'in yaptığı duyuruya göre bant daraltmadan dolayı Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Instagram'a Erişim Engeli mi Geldi?

Instagram'a Erişim Engeli mi Geldi?

Hayır, bant daraltma uygulamasından dolayı Instagram'a geçici olarak erişim sorunu yaşanıyor.

Instagram Yavaşladı mı? İnternet Erişiminde Sorun mu Var?

Instagram Yavaşladı mı? İnternet Erişiminde Sorun mu Var?
Resmi bir açıklama olmasa da Instagram'a erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram'a giriş yapmakta güçlük çekiyor.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
