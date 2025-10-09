onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Yolculuk Ruhuna Göre Hangi Playlist Sana Göre?

etiket Yolculuk Ruhuna Göre Hangi Playlist Sana Göre?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
09.10.2025 - 18:04

Araba yolculuğunda şarkı seçmek bazen rotayı seçmekten bile zor olabiliyor. Bu testle hangi ruh haline uygun bir playlist seni yolda daha çok sen yapıyor, onu söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Yola çıkmadan arabaya bindiğinde ilk yaptığın şey ne olur?

4. Yolda giderken yan koltuktaki biri sürekli ama sürekli konuşuyor ve konuştuğu şey senin ilgini çeken bir konu değil. Böyle bir durumda nasıl hissedersin?

5. Yol bir anda uzadı ve beklenmedik bir gecikme oluştu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yolculuk esnasında arabadaki tek DJ sen mi oluyorsun?

7. Arabadaki kahkahalar mı yoksa sakinlik mi sana daha çok iyi gelir?

8. Bu yollardan hangisinde müzik dinlemek keyifli olurdu? Seç bakalım!

9. Son olarak şunu soralım: Bir yolculuğun sende en çok hatırlanan yanı ne olur?

Playlist'in hazır!

Senin ruhun sakin, dengeli ama bir o kadar da derin. Yol boyunca sana eşlik edecek şarkıların tempoyu düşürmeden huzur katması gerekiyor. Sessizliği sevmiyorsun ama gürültüyü de tercih etmiyorsun, tam kararında bir müzik senin için ideal!

  • Büyük Ev Ablukada – Olanla Olunmaz

  • Rhye – Open

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz – Bodrum

  • Cigarettes After Sex – Apocalypse

Playlist'in hazır!

Senin enerjin yüksek ve yolculuklar aslında senin için her şeyden kaçmak gibi bir şey. Şarkılar arabada dans ettirsin ve modunu hemen yükseltsin istiyorsun. Sana uygun liste, hareketli ve pozitif parçalarla dolu!

  • Dua Lipa – Levitating

  • Hadise – Sıfır Tolerans

  • The Weeknd – Can’t Feel My Face

  • Edis – Dudak

Playlist'in hazır!

Sen biraz daha güçlü ritimlerden hoşlanıyorsun. Yol boyunca sözlere odaklanıyorsun ve sözlerle birlikte enerjini diri tutuyorsun. Rap ya da sert ritimler sana iyi geliyor çünkü düz melodiler sana yetmiyor!

  • Ezhel – Kazidik Tırnaklarla

  • Travis Scott – Goosebumps

  • Şehinşah – Yak Yak Yak

  • Kendrick Lamar – HUMBLE.

Playlist'in hazır!

Senin ruhun biraz özgür, biraz da başına buyruk. Yol boyunca sana eşlik eden şarkılar ana akım şarkıları olmak zorunda değil. Daha farklı tınılar, alternatif sesler sana daha çok yakışıyor!

  • Mor ve Ötesi – Cambaz

  • Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

  • Adamlar – Utanmazsan Unutmam

  • Mac DeMarco – Freaking Out the Neighborhood

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın