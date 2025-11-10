Yine Yaptı Yapacağını: Deliye Dönen Wanda Nara'dan Icardi'nin Yeni Aşkı China'ya Yüzük ve Çantalı Hamle!
Wanda Nara'nın toksikliklerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin China Suarez'e çanta aldığını görüp çılgına dönen Wanda Nara, Instagram hesabından Icardi'ye yüklenen bir paylaşım yapmıştı. Deliye dönen Wanda durur mu, bugün elbette harekete geçti! Instagram hesabından bu kez China Suarez'i hedef alan Wanda, Icardi'nin daha önce kendisine aldığı yüzüğü adeta gözüne soktu! Hatta bir de China'ya alınan çantanın aynısından almış... Pes doğrusu!
Wanda Nara ve Icardi bitti bitmesine ama artık anısından mıdır yarasından mıdır bilemiyoruz konu bir türlü kapanmıyor.
Geçtiğimiz günlerde yine China Suarez ve Icardi'yi yakın takipte olan Wanda, Icardi'nin sevgilisine aldığı çantayı görünce çılgına dönmüştü.
Wanda yine durmadı, hırsından China'yı çatlatmak için gerekli adımları tek seferde attı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
