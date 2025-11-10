onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yine Yaptı Yapacağını: Deliye Dönen Wanda Nara'dan Icardi'nin Yeni Aşkı China'ya Yüzük ve Çantalı Hamle!

Yine Yaptı Yapacağını: Deliye Dönen Wanda Nara'dan Icardi'nin Yeni Aşkı China'ya Yüzük ve Çantalı Hamle!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 22:48

Wanda Nara'nın toksikliklerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin China Suarez'e çanta aldığını görüp çılgına dönen Wanda Nara, Instagram hesabından Icardi'ye yüklenen bir paylaşım yapmıştı. Deliye dönen Wanda durur mu, bugün elbette harekete geçti! Instagram hesabından bu kez China Suarez'i hedef alan Wanda, Icardi'nin daha önce kendisine aldığı yüzüğü adeta gözüne soktu! Hatta bir de China'ya alınan çantanın aynısından almış... Pes doğrusu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Wanda Nara ve Icardi bitti bitmesine ama artık anısından mıdır yarasından mıdır bilemiyoruz konu bir türlü kapanmıyor.

Wanda Nara ve Icardi bitti bitmesine ama artık anısından mıdır yarasından mıdır bilemiyoruz konu bir türlü kapanmıyor.

Özellikle Wanda Nara, öylesine yakın takipte ki bunu da China Suarez ve Icardi aşkını sindirememesine veriyoruz. Halbuki kendisinin de aşk hayatını yoğun ama neyse herhalde çocuklarının babası olduğu için biraz hassas...

Geçtiğimiz günlerde yine China Suarez ve Icardi'yi yakın takipte olan Wanda, Icardi'nin sevgilisine aldığı çantayı görünce çılgına dönmüştü.

Geçtiğimiz günlerde yine China Suarez ve Icardi'yi yakın takipte olan Wanda, Icardi'nin sevgilisine aldığı çantayı görünce çılgına dönmüştü.

Instagram hesabından uzunca bir paylaşım yapan Wanda, Icardi için şunları yazmıştı:

“Ne yazık ki bugün okulun istediği gibi kızlarınla birlikte Zoom toplantısına katılmadın. İsi’nin doğum günü için de hiçbir şey göndermedin. Okulun taksitini de, OSDE (sağlık sigortası) ödemesini de yapmadın. Kızların iki psikoloğu da seninle konuşmak için bir aydır takviminden zaman ayırmanı bekliyor.

İki kızına zaman ayıramayan birine bunu birinin hatırlatması gerekmez mi?

Sen ‘baba’ olarak ortada olmasan da, ben onların hiçbir eksiğini hissettirmiyorum.

Sadece hatırlatmak istedim.  Olur da bir gün kızlarımı benden almak için para harcamaya kalkarsan.”

Konuya ilişkin detayları buradan bulabilirsiniz:

Wanda yine durmadı, hırsından China'yı çatlatmak için gerekli adımları tek seferde attı.

Wanda yine durmadı, hırsından China'yı çatlatmak için gerekli adımları tek seferde attı.

Yaptığı paylaşımda Icardi'nin bir zamanlar kendisine aldığı yüzüğü görenlerin gözüne sokan Wanda, aynı zamanda kafayı fena taktığı çantayı da edinmiş ve onu da kadraja sokmayı başarmış. Ayrıca bir de sevgili kolu eklediği fotoğrafla 3'te 3 yaparak her tuşa basmış. Ne diyelim, başarıdır neticede!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın