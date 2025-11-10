onedio
article/comments
article/share
Servetini Arabalara Yatırmış! Rapçi Lvbel C5'in Kendine Köşk Alabileceği Arabalarının Fiyatına Şaşıracaksınız!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 22:22

Ünlü isimlerin takıları, saatleri, evleri ya da kıyafetlerinin fiyatları sık sık gündem oluyor. Züğürt çenemiz yoruluyor yorulmasına ama yine de ünlülerin yaşadığı hayatı merak ediyoruz, ne yapalım? Özellikle son dönemde ünlü rapçilerin kıyafet ve takıları konuşulurken bu kez karşımıza Lvbel C5'in arabaları çıktı! Tüm servetini arabalarına yatıran Lvbel C5'in 3 arabasının markası ve fiyatları dudak uçuklattı.

Kaynak: Nurmagazins

Konserlerde izleyicileriyle birlikte şarkılarını dinlediği için eleştirilen Lvbel C5, bu kez şarkılarıyla değil arabalarıyla konuşuldu.

Tarzı ve tavrıyla ve hatta şarkılarıyla çok konuşulan Lvbel C5'i bu kez gündeme getiren arabalarına yatırdığı servet oldu. Kazancını arabaya yatıran Lvbel C5'in üç aracına ödediği para gündem oldu.

Lvbel C5, üç aracı için toplam 79 milyon TL ödedi!

Evet, züğürt çenemizi biraz daha yormamız gerekiyor çünkü bu konuyu burada açıyoruz!

İddialara göre Lvbel C5, Lamborghini Urus için 50 milyon TL, Porsche için 14 milyon TL ve Aston Martin için 15 milyon TL ödemiş! Arabalara olan düşkünlüğünü göz önüne alınca burada bir servetin yatması garip gelmese de bu paraya bir köşk alınabileceğini de unutamıyoruz elbette...

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
