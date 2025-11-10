Servetini Arabalara Yatırmış! Rapçi Lvbel C5'in Kendine Köşk Alabileceği Arabalarının Fiyatına Şaşıracaksınız!

Evet, züğürt çenemizi biraz daha yormamız gerekiyor çünkü bu konuyu burada açıyoruz!

İddialara göre Lvbel C5, Lamborghini Urus için 50 milyon TL, Porsche için 14 milyon TL ve Aston Martin için 15 milyon TL ödemiş! Arabalara olan düşkünlüğünü göz önüne alınca burada bir servetin yatması garip gelmese de bu paraya bir köşk alınabileceğini de unutamıyoruz elbette...