Yıllık Sağlık Burç Yorumuna Göre 2026 Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bu yıl şifası ile geliyor! Özellikle de Plüton’un Kova burcundaki konumu ve Şubat ayından itibaren yıl sonuna dek etkisini hissedeceğin Satürn ile Neptün etkileşimi kaygılardan uzaklaşmanı sağlıyor. Sürekli düşünen zihnin, 2025 yılında kronik stres ve yorgunlukla başa çıkan bedenin şimdi rahat bir nefes alacak. Mali kaygıların dahi azalacağı 2026 yılında iç huzur ile dolmak genel anlamda sağlığına olumlu etki edecek.

Yılın ikinci yarısında ise kendine biraz daha fazla dikkat etmelisin! Zira, Ağustos ayındaki Güneş tutulması dolaşım sistemine etki edebilir. Bu yüzden Temmuz ayından itibaren yoğun iş temponu ve spor faaliyetlerini biraz azaltabilirsin, belki de! Yaz aylarında kafein tüketimi konusunda da hassas ol. Hele bir de sıcak yaz günlerinde sağlıklı beslenmeye odaklanarak detoksu bir dene deriz. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…