"Yeşil Tahvil” (Green Bond) Nedir ve Neden Popülerleşiyor?

Tahvil aslında en basit haliyle bir borçlanma aracı. Yani bir devlet ya da şirket, projelerini finanse etmek için yatırımcılardan borç alıyor ve belirli bir süre sonunda bu borcu faiziyle geri ödüyor. Yeşil tahvil ise klasik tahvillerden farklı olarak sadece çevre dostu projeler için çıkarılıyor. Yani sen paranı verdiğinde, bunun güneş enerjisi santrali, rüzgar türbini ya da sürdürülebilir şehir projelerine gittiğini biliyorsun. Hem yatırım yapmış oluyorsun hem de çevreyi korumuş oluyorsun!