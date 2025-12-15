onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Yeni Yılda Evinde Yapman Gereken Değişiklik Ne?

etiket Yeni Yılda Evinde Yapman Gereken Değişiklik Ne?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
15.12.2025 - 13:01

Yeni yıl yaklaşırken insanın içini garip bir “yeniden başlama” isteği sarar. Bazen saçını değiştirirsin, bazen çalışma düzenini, bazen de en çok vakit geçirdiğin yeri: evini. Çünkü ev, ruh halimizin aynasıdır. Dağınıksa biz de dağılırız; ferahsa biz de ferahlarız.

Eğer içinden “şu evle ilgili bir şeyleri yenilemem lazım” diye geçiriyorsan ama nereden başlayacağını bilemiyorsan, bu test tam senlik!

Hazırsan, evini sana tercüme ediyoruz. ✨

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Temizlik/ev düzeni konusunda seni en çok ne yoruyor?

2. Evde en sık ihmal ettiğin alan hangisi?

3. Evine biri geleceği zaman eve ilk hangi müdahaleyi yaparsın?

4. Temizlik rutininde en aradığın şey ne?

5. Evinde seni en çok rahatsız eden şey ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Teknolojiyle aran nasıl?

7. 2026’da evinle ilgili hedefin ne?

Hayatını sadeleştir, evini hafiflet.

Teste verdiğin yanıtlar gösteriyor ki evinde seni en çok yoran şey temizlik değil, fazlalıklar.

Yani evin aslında kirli değil; kalabalık! Yeni yılda yapman gereken en doğru hamle, yaşam alanını sadeleştirmek.

Bu bir “minimalist ol” çağrısı değil; “evine nefes aldır” önerisi. Dolap içlerini yeniden düzenleyebilir, çekmece içi bölücüler alabilir, kullanım sıklığına göre eşyaları sınıflandırabilir, sık kullanılan objeleri görünen ve ulaşılabilir noktalara alabilirsin.

Kısacası, 2026 senin için daha az eşya, daha çok hareket alanı demek.

Evinden ne kadar yük atarsan, ruhun da o kadar hafifleyecek.

Unutma: Temizlik düzenle başlar.

Evin havasını değiştir, atmosferi yükselt.

Senin ihtiyacın büyük temizlik değil; ferahlık hissi. Evin ağır ya da karanlık olmasa bile, enerjisini yükseltecek birkaç küçük dokunuşa ihtiyacı var.

Havayı düzenli olarak yenilemek, evde aromatik bir denge kurmak ve tekstillerde “mis gibi” o efekti yakalamak bu yıl sana çok iyi gelecek. Difüzör kullanabilir, limon–lavanta yağı karışımları deneyebilir, bitkilerle oksijen seviyesini artırabilir, koltuk ve yastıklara hafif bir tazeleme spreyi uygulayabilirsin.

Bir de unutmadan: Aydınlık ve hava temizlik algısını doğrudan yükseltir. Kalın perdeleri açık tonlarla değiştirmek, loş köşelere yumuşak ışık koymak evinde mucize etkisi yaratır.

2026’daki hedefin: Rahatsız eden hiçbir şeyi ertelemeden çözmek ve evi ferahlık hissiyle doldurmak.

Evin ne kadar ferahsa, zihin de o kadar berrak.

Aydınlatmayı değiştir, evini daha geniş göster.

Senin için temiz ev hissinin anahtarı temizlik değil, ışık. Evin karanlık köşeleri, loş alanlar ve gölgeli noktalar -ev toparlanmış olsa bile- görsel olarak hijyen algısını aşağı çekiyor. Yeni yılda yapman gereken değişiklik, aydınlatma düzenini elden geçirmek.

Daha soft tonda ampuller, daha ince tül perdeler, doğru yerlere yerleştirilmiş lambaderler… Bunların hepsi evi bir anda iki kat geniş gösterir. Camları daha sık temizlemek ve pencere önlerini boşaltmak ışığın evde daha rahat dolaşmasını sağlar.

Ve bu ışık efektini tamamlamak için zeminde “her zaman temiz” görünümü yakalaman gerekiyor. Bu konuda sana önerimiz: Philips OneUp Elektrikli Mop!

OneUp ile artık kova ile su taşımak, kirli suyla uğraşmak, yer silerken eğilip kalkmak tarihe karışıyor. Cihaz zemine sadece temiz su verirken, aynı anda kirli suyu emiyor; böylece zemin her zaman hijyenik kalıyor. 

Üstelik geride iz bırakmadan, ışığı yansıtan pürüzsüz bir parlaklık oluşturuyor. Bu da odanı hem daha temiz hem de daha ferah gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı onaylı olması ve bakterilere karşı etkili temizlik sağlaması ise temizlikte sınıf atlatıyor.

Işık doğru yeri bulunca, ev bambaşka bir yere dönüşüyor.

Pratik bir temizlik rutini ve hayat kolaylaştıran bir sistem.

Pratik bir temizlik rutini ve hayat kolaylaştıran bir sistem.

Senin evdeki ana mesele temizlik değil… zaman. Ne kadar uğraşırsan uğraş, temizlik için yeterli vakit bulamıyorsun ve bu seni strese sokuyor. Yeni yılda yapman gereken değişiklik, “daha çok temizlik yapmak” değil; temizliği basitleştirmek.

İşte tam burada seni anlayan bir asistana ihtiyaç var: Philips OneUp Elektrikli Mop.

OneUp, klasik paspasların tüm zorluklarını ortadan kaldırarak zemine temiz suyu verirken, kiri ve kirli suyu anında kendi haznesine çekiyor. Yani su asla kirlenmiyor, sen asla kirli suya dokunmuyorsun. Kova kova su taşımıyorsun.

Ayrıca zemin yüzeyinde iz bırakmadan parlak bir görünüm sağlıyor. 

En iyi kısmı mı? Ürün Sağlık Bakanlığı onaylı ve bakterilere karşı etkili temizlik sağlıyor. Yani sadece görünür temizlik değil, gerçek hijyen de sunuyor.

2026'da: Eforun azalıyor, konforun artıyor; evin ise her zaman hazır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın