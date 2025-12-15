Yeni Yılda Evinde Yapman Gereken Değişiklik Ne?

Teste verdiğin yanıtlar gösteriyor ki evinde seni en çok yoran şey temizlik değil, fazlalıklar.

Yani evin aslında kirli değil; kalabalık! Yeni yılda yapman gereken en doğru hamle, yaşam alanını sadeleştirmek.

Bu bir “minimalist ol” çağrısı değil; “evine nefes aldır” önerisi. Dolap içlerini yeniden düzenleyebilir, çekmece içi bölücüler alabilir, kullanım sıklığına göre eşyaları sınıflandırabilir, sık kullanılan objeleri görünen ve ulaşılabilir noktalara alabilirsin.

Kısacası, 2026 senin için daha az eşya, daha çok hareket alanı demek.

Evinden ne kadar yük atarsan, ruhun da o kadar hafifleyecek.

Unutma: Temizlik düzenle başlar.