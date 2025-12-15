Yeni Yılda Evinde Yapman Gereken Değişiklik Ne?
Yeni yıl yaklaşırken insanın içini garip bir “yeniden başlama” isteği sarar. Bazen saçını değiştirirsin, bazen çalışma düzenini, bazen de en çok vakit geçirdiğin yeri: evini. Çünkü ev, ruh halimizin aynasıdır. Dağınıksa biz de dağılırız; ferahsa biz de ferahlarız.
Eğer içinden “şu evle ilgili bir şeyleri yenilemem lazım” diye geçiriyorsan ama nereden başlayacağını bilemiyorsan, bu test tam senlik!
Hazırsan, evini sana tercüme ediyoruz. ✨
1. Temizlik/ev düzeni konusunda seni en çok ne yoruyor?
2. Evde en sık ihmal ettiğin alan hangisi?
3. Evine biri geleceği zaman eve ilk hangi müdahaleyi yaparsın?
4. Temizlik rutininde en aradığın şey ne?
5. Evinde seni en çok rahatsız eden şey ne?
6. Teknolojiyle aran nasıl?
7. 2026’da evinle ilgili hedefin ne?
Hayatını sadeleştir, evini hafiflet.
Evin havasını değiştir, atmosferi yükselt.
Aydınlatmayı değiştir, evini daha geniş göster.
Pratik bir temizlik rutini ve hayat kolaylaştıran bir sistem.
