Yeni Müfredat, Eski Sorular: Eğitimi Geleceğe Taşıyan Ne?

2025 yılında Türkiye eğitim sistemi yine bir dönüşüm sürecine girdi. MEB, yeni müfredat reformunu “çağın gereklerine uyum” sloganıyla tanıttı. Fakat öğretmen odalarında, veli WhatsApp gruplarında ve üniversite kantinlerinde hâlâ aynı sorular yankılanıyor:

Müfredat ne kadar çağdaş?

Sınavlar yine sistemin kalbinde mi?

Eleştirel düşünce, merak ve yaratıcılık gerçekten öncelikli mi?

Müfredat Değişiyor, Ama Eğitim Paradigması Yerinde Sayıyor

Yeni açıklanan müfredatın en dikkat çekici yanı sadeleştirme çabası. Ders içerikleri kısaltılmış, kavramlar güncellenmiş, hatta yapay zekâya dair bazı ifadeler bile yer bulmuş. Ne var ki temel bir gerçek hâlâ değişmedi: Türkiye’de eğitim hâlâ ezbere, sınava ve müfredat merkezli ilerliyor. Eğitim bir sistem değil, bir ekosistemdir. Ve bu ekosistemde en az kitap kadar önemli olan şey; öğretmenin tutumu, okulun kültürü ve öğrencinin merakıdır.

Dünya Nereye Gidiyor, Biz Nerede Duruyoruz?

Dünyada birçok ülke “beceri temelli öğrenme” modeline geçti. Finlandiya, Singapur, Kanada gibi ülkeler öğrencilerine proje temelli, işbirliğine dayalı ve dijital okuryazarlıkla örülmüş bir öğrenme ortamı sunuyor. Türkiye’de ise “bilgi” hâlâ “başarı”nın tek ölçütü. Peki ama hangi bilgi?