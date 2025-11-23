Yeni Bir Aşka Hazır Mısın?
Kalbini yeniden birine açmak sanıldığı kadar kolay değil... Bazen geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları, bazen kaygılar, bazen de hazır hissetmemek aşka olan kapıları iyice kapatır. Bu testi çözerek aşka şu an ne kadar hazırsın öğren bakalım! ❤
1. Önce cinsiyetini seç!
2. Bir arkadaşın seni yeni biriyle tanıştırmak istiyor. Tepkin ne olur?
3. Bir film açtın... Hangisi daha çok ilgini çeker?
4. Hangi kelime senin için daha çok "aşk" ile bağdaşıyor?
5. Bir ilişkide en çok hangi anı özlersin?
6. Sosyal medyada çiftlerle alakalı gönderiler görünce aklından ne geçiyor?
7. Sence aşk nasıl bir hava durumuna sahip olurdu?
8. Birine karşı hislerin olduğunu fark ettin ama kafan karışık... Ne yaparsın?
Kalbini dinlemeye başla...
Henüz değil ama yakınsın...
Aşk mı? Hiç işin yok...
Aşka tamamen hazırsın...
