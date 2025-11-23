Yeni Bir Aşka Hazır Mısın?

Senin için aşk çok derin anlamlara sahip bir bağ. Bu yüzden de birine kalbinin kapılarını açmadan önce onlarca kez düşünüyorsun. Özellikle de doğru kişiye kalbini açmak senin için çok daha önemli. Bir süredir sadece kendi içine dönmüşsün ve önceliğin sadece kendin... Bu yüzden de yeni birini hayatına alma konusunda oldukça çekingensin. Kendi içindeki savaşı bitirmeden hayatına birini almamalısın. Senin için aşka biraz daha var, sabret!