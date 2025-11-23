onedio
Yeni Bir Aşka Hazır Mısın?

Yeni Bir Aşka Hazır Mısın?

23.11.2025 - 23:01

Kalbini yeniden birine açmak sanıldığı kadar kolay değil... Bazen geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları, bazen kaygılar, bazen de hazır hissetmemek aşka olan kapıları iyice kapatır. Bu testi çözerek aşka şu an ne kadar hazırsın öğren bakalım! ❤

1. Önce cinsiyetini seç!

2. Bir arkadaşın seni yeni biriyle tanıştırmak istiyor. Tepkin ne olur?

3. Bir film açtın... Hangisi daha çok ilgini çeker?

4. Hangi kelime senin için daha çok "aşk" ile bağdaşıyor?

5. Bir ilişkide en çok hangi anı özlersin?

6. Sosyal medyada çiftlerle alakalı gönderiler görünce aklından ne geçiyor?

7. Sence aşk nasıl bir hava durumuna sahip olurdu?

8. Birine karşı hislerin olduğunu fark ettin ama kafan karışık... Ne yaparsın?

Kalbini dinlemeye başla...

Verdiğin cevaplara bakılırsa bir süredir kalbinin kapılarını mantığınla susturmuşsun. Belki de yaşadığın şeyler seni bu noktaya getirdi. Bu yüzden de artık yeni bir aşk için oldukça temkinlisin. Fakat şunu unutmamalısın ki, geçmişte yaşadıklarınla geleceğini cezalandırmamalısın. Artık eski hikayenle vedalaş ve aşka kalbinin kapısını tekrar arala. Emin ol, sen fark etmesen bile kalbin yeni bir aşka hazır.

Henüz değil ama yakınsın...

Senin için aşk çok derin anlamlara sahip bir bağ. Bu yüzden de birine kalbinin kapılarını açmadan önce onlarca kez düşünüyorsun. Özellikle de doğru kişiye kalbini açmak senin için çok daha önemli. Bir süredir sadece kendi içine dönmüşsün ve önceliğin sadece kendin... Bu yüzden de yeni birini hayatına alma konusunda oldukça çekingensin. Kendi içindeki savaşı bitirmeden hayatına birini almamalısın. Senin için aşka biraz daha var, sabret!

Aşk mı? Hiç işin yok...

Şu anda senin ilgilendiğin tek kişi kendin... Kendine zaman ayırmaktan ve kendinle ilgilenmekten büyük keyif duyuyorsun. Her işini kendin hallediyorsun, bu yüzden de yanında birine asla ihtiyaç duymuyorsun. İlişki fikrine kapalı değilsin ama artık 'aşk' seni o kadar da heyecanlandırmıyor... Kendinle iyi olduğun sürece seni yıkabilecek hiçbir güç yok. Gerçekten değerini hak eden biri geldiğinde kalbinin kapılarını açacaksın ama şu an kapıya ket vurmuşsun!

Aşka tamamen hazırsın...

Bin kilometre öteden bile fark edilen enerjine bakılırsa, aşka kollarını açmış bekliyorsun. Enerjin yüksek, kalbin de pır pır uçuşuyor. Sen şu an hem ruhen hem de duygusal olarak yeni bir hikayeye başlamaya oldukça hazırsın. Belki de çoktan biri senin aşk radarına girdi bile. Aşk çok yakında seni bulacak. Şu sıralar her şey bu efsanevi aşkın başlaması için hazırlanmış gibi... Sana şimdiden iyi şanslar!

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
